На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом
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«В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье «Занятие игорным бизнесом», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе выявления и пресечения незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на Украине прекращена деятельность 5,3 тыс. игорных заведений, изъято 4,4 тыс. единиц игрового оборудования.
Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине.