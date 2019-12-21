На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом

На Украине возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

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«В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье «Занятие игорным бизнесом», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что в ходе выявления и пресечения незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на Украине прекращена деятельность 5,3 тыс. игорных заведений, изъято 4,4 тыс. единиц игрового оборудования. Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине.