На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
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«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
По словам министра, соответствующее постановление уже опубликовано и вступило в силу.
В октябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.
В августе украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях страны.
Подробнее — в материале RT.