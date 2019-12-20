На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Короткая ссылка
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
  • Pixabay

«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.

По словам министра, соответствующее постановление уже опубликовано и вступило в силу.

В октябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.

В августе украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях страны.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить