Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

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Кирилл Горшенин, Ангелина Шурпина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT решение кабмина Украины одобрить мировое соглашение с «Газпромом».
Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Это исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты ранее, сначала на уровне президентов в нормандском формате в Париже, а дальше в ходе двух встреч в Берлине министров энергетики, вице-премьеров энергетики с двух сторон, представителей «Газпрома» и «Нафтогаза», — заявил эксперт.

Он отметил, что данное решение является «необходимым этапом для дальнейшего подписания транзитного соглашения».

«Сейчас стороны подписали документы, которые урегулируют их прежние отношения. Теперь они выходят на подписание транзитного договора на последующие годы», — добавил Юшков.

Ранее правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром».

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