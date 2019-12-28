Чёрные ящики с разбившегося в Казахстане самолёта направят в Москву

Короткая ссылка
Бортовые самописцы самолёта, который потерпел крушение в Алма-Ате, будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву для расшифровки.
Чёрные ящики с разбившегося в Казахстане самолёта направят в Москву
  • © Комитет по ЧС МВД Казахстан

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берика Камалиева.

Он отметил, что вице-премьер страны Роман Скляр провёл переговоры с председателем МАК. 

По его словам, 28 декабря вечером из Москвы в Алма-Ату прилетит эксперт.

«Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра чёрный ящик мы передаём для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву», — сообщил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после авиакатастрофы поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить