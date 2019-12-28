Чёрные ящики с разбившегося в Казахстане самолёта направят в Москву
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берика Камалиева.
Он отметил, что вице-премьер страны Роман Скляр провёл переговоры с председателем МАК.
По его словам, 28 декабря вечером из Москвы в Алма-Ату прилетит эксперт.
«Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра чёрный ящик мы передаём для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву», — сообщил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после авиакатастрофы поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране.
27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.