Чёрные ящики с разбившегося в Казахстане самолёта направят в Москву

Бортовые самописцы самолёта, который потерпел крушение в Алма-Ате, будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву для расшифровки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берика Камалиева.

Он отметил, что вице-премьер страны Роман Скляр провёл переговоры с председателем МАК.

По его словам, 28 декабря вечером из Москвы в Алма-Ату прилетит эксперт.

«Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра чёрный ящик мы передаём для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву», — сообщил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после авиакатастрофы поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.