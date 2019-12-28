На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

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Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.

«Мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», — цитирует РИА Новости Томича.

Он отметил, что тот факт, что Украина вынуждена импортировать картофель из Африки является «позором».

«Глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам», — добавил эксперт.

5 сентября в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.

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