На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки
«Мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», — цитирует РИА Новости Томича.
Он отметил, что тот факт, что Украина вынуждена импортировать картофель из Африки является «позором».
«Глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам», — добавил эксперт.
5 сентября в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.