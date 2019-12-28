Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.

Пушков отметил, что главным доводом украинской стороны при обращении за помощью к Германии было выживание Украины как нации.

«Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства», — пояснил сенатор в своём Twitter.

Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2019 г.

По его словам, в ФРГ поняли, что власти Украины разрушают свою страну, в связи с чем отказались предоставить военную помощь.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что Украина просила Германию о военной поддержке, однако получила отказ.