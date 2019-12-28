Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.

Пушков отметил, что главным доводом украинской стороны при обращении за помощью к Германии было выживание Украины как нации.

«Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства», — пояснил сенатор в своём Twitter.

По его словам, в ФРГ поняли, что власти Украины разрушают свою страну, в связи с чем отказались предоставить военную помощь.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что Украина просила Германию о военной поддержке, однако получила отказ.

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