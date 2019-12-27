Зеленский подписал доработанный законопроект избирательного кодекса
В карточке законопроекта указывается, что документ «возвращён с подписью от президента».
Ожидается, что избирательный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
В сентябре Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Радой прошлого созыва из-за несоответствия некоторых положений документа Конституции Украины.
Украинский лидер вернул законопроект на повторное рассмотрение новым составом Рады с учётом своих предложений.