Зеленский подписал доработанный законопроект избирательного кодекса

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский подписал доработанный законопроект избирательного кодекса с открытыми списками, сообщается на сайте Верховной рады.

В карточке законопроекта указывается, что документ «возвращён с подписью от президента».

Ожидается, что избирательный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

В сентябре Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Радой прошлого созыва из-за несоответствия некоторых положений документа Конституции Украины.

Украинский лидер вернул законопроект на повторное рассмотрение новым составом Рады с учётом своих предложений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить