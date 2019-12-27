Украинский президент Владимир Зеленский подписал доработанный законопроект избирательного кодекса с открытыми списками, сообщается на сайте Верховной рады.

В карточке законопроекта указывается, что документ «возвращён с подписью от президента».

Ожидается, что избирательный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

В сентябре Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Радой прошлого созыва из-за несоответствия некоторых положений документа Конституции Украины.

Украинский лидер вернул законопроект на повторное рассмотрение новым составом Рады с учётом своих предложений.