Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками
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Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
«Готовится на рассмотрение с вето президента», — утверждается в статусе законопроекта.
В документе с предложениями Зеленского уточняется, что кодекс «содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины и не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере».
В связи с этим Зеленский вернул законопроект со своими предложениями для повторного рассмотрения новым составом Рады.
В мае представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал одним из приоритетных вопросов для нового украинского лидера принятие избирательного кодекса.
Верховная рада VIII созыва отказалась рассматривать инициативу Зеленского о переходе к закрытым партийным спискам.