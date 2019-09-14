Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой прошлого созыва.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«Готовится на рассмотрение с вето президента», — утверждается в статусе законопроекта.

В документе с предложениями Зеленского уточняется, что кодекс «содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины и не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере».

В связи с этим Зеленский вернул законопроект со своими предложениями для повторного рассмотрения новым составом Рады.

В мае представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал одним из приоритетных вопросов для нового украинского лидера принятие избирательного кодекса.

Верховная рада VIII созыва отказалась рассматривать инициативу Зеленского о переходе к закрытым партийным спискам.