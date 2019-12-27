Восемь пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии

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Восемь пострадавших в крушении самолёта авиакомпании BEK AIR в Алма-Ате находятся в больницах в крайне тяжёлом состоянии.
Восемь пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии
  • Reuters

«В стационарах находятся 47 человек, из них восемь — в крайне тяжёлом состоянии, 38 — в состоянии средней тяжести, ещё один пассажир — в состоянии средней тяжести, но ближе к лёгкой», — приводит РИА Новости слова вице-министра здравоохранения республики Камалжана Надырова.

В пятницу, 27 декабря, при взлёте в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 

В результате происшествия погибли 12 человек, 49 пострадали

Казахстанская авиакомпания BEK AIR, самолёт которой потерпел катастрофу близ Алма-Аты, вернёт пассажирам стоимость авиабилетов на запланированные до 31 декабря рейсы.

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