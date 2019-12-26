СМИ: Помпео в январе посетит Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Белоруссию с официальным визитом в январе 2020 года.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

Отмечается, что это будет первый визит госсекретаря США в истории современной Белоруссии.

В августе визит в Минск нанёс помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который позднее покинул свой пост.

«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск», — отмечает издание.

Кроме того, в сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл также посетил Белоруссию.