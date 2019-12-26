В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии
- РИА Новости
«Нормандский формат уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идёт о двусторонних отношениях России и Грузии», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Он отметил, что в данном случае «структура проблемы иная», в связи с чем «у каждой структуры должен быть свой формат».
По его словам, двусторонние отношения, к сожалению, «оставляют желать лучшего».
25 декабря грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского, в котором страна могла бы быть «представлена вместе со своими партнёрами», поскольку ей не под силу вести переговоры в одиночку.
В Государственной думе, комментируя такую идею, отметили, что она выглядит своеобразной.
В грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» выступили против инициативы, указав, что между странами должен идти прямой диалог.