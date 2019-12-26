В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии

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Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии
  • РИА Новости

«Нормандский формат уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идёт о двусторонних отношениях России и Грузии», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отметил, что в данном случае «структура проблемы иная», в связи с чем «у каждой структуры должен быть свой формат».

По его словам, двусторонние отношения, к сожалению, «оставляют желать лучшего». 

25 декабря грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского, в котором страна могла бы быть «представлена вместе со своими партнёрами», поскольку ей не под силу вести переговоры в одиночку. 

В Государственной думе, комментируя такую идею, отметили, что она выглядит своеобразной

В грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» выступили против инициативы, указав, что между странами должен идти прямой диалог.

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