Лукашенко исключил введение моратория на смертную казнь в Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что смертная казнь «помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом».
Лукашенко исключил введение моратория на смертную казнь в Белоруссии
  • © Alex Halada/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом», — сказал он.

Он также заявил, что «моратория не будет».

«Потому что не имею права», — пояснил он.

Президент добавил, что «референдум принял это решение, и поэтому только референдум может отменить».

Ранее Евросоюз призвал Белоруссию провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства и ввести мораторий на смертную казнь.

В ноябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не отказывается от идеи отмены смертной казни в будущем.

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