Лукашенко исключил введение моратория на смертную казнь в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что смертная казнь «помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом».

«Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом», — сказал он.

Он также заявил, что «моратория не будет».

«Потому что не имею права», — пояснил он.

Президент добавил, что «референдум принял это решение, и поэтому только референдум может отменить».

Ранее Евросоюз призвал Белоруссию провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства и ввести мораторий на смертную казнь.

В ноябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не отказывается от идеи отмены смертной казни в будущем.