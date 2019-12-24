Лукашенко исключил введение моратория на смертную казнь в Белоруссии
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«Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом», — сказал он.
Он также заявил, что «моратория не будет».
«Потому что не имею права», — пояснил он.
Президент добавил, что «референдум принял это решение, и поэтому только референдум может отменить».
Ранее Евросоюз призвал Белоруссию провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства и ввести мораторий на смертную казнь.
В ноябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не отказывается от идеи отмены смертной казни в будущем.