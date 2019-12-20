ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

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Евросоюз призвал Белоруссию провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства и ввести мораторий на смертную казнь.
ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
  • Reuters

Об этом по итогам заседания координационной группы Белоруссия — ЕС информирует Европейская служба внешних связей.

Отмечается, что представители Евросоюза призвали власти страны в связи с президентскими выборами 2020 года незамедлительно возобновить работу по всеобъемлющей избирательной реформе в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии.

«ЕС подтвердил своё несогласие с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Белоруссией моратория в качестве первого шага к её отмене», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее в Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь.

19 декабря стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в Белоруссии в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.

В январе судом был приговорён житель Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, совершённое с особой жестокостью.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, оценивая возможность отмены в Белоруссии смертной казни, подчеркнул, что только референдум может отменить смертную казнь в стране, и сообщил о движении в этом направлении.

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