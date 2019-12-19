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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

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В Белоруссии приведён в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
  • Reuters

Об этом пишет издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилёвской области Ольгу Иванову. 

«17 декабря был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича», — сообщила Иванова.

Отмечается, что на рассмотрении дела Иванова выступала в качестве гособвинителя. 

В январе 2019 суд приговорил жителя Бобруйска к исключительной мере наказания за убийство двух женщин 26 и 27 лет, совершённое с особой жестокостью.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что страна не отказывается от идеи отмены смертной казни в будущем.

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