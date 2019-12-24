Москалькова заявила о 400 заключённых на Украине россиянах

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на Украине в заключении находятся порядка 400 россиян, осуждённых по уголовным статьям и по мотивам политического характера.
Москалькова заявила о 400 заключённых на Украине россиянах
  • РИА Новости

Как передаёт Интерфакс, об этом она сказала в ходе заседания экспертного совета. 

По её словам, на сегодняшний день трудно точно определить число граждан России, находящихся в заключении на Украине.

«Эта цифра доходит и до 400 человек, осуждённых по уголовным мотивам и по мотивам политического характера», — сказал он.

10 декабря украинский президент Владимир Зеленский после саммита в нормандском формате в Париже сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы об освобождении всех удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по формуле «всех на всех».

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