На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
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- РИА Новости
«Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Россией территорией Украины — Автономной Республикой Крым и городом Севастополь», — говорится в сообщении.
В Киеве считают, что запуск поездов по мосту нарушает нормы и принципы международного права.
Там также осудили «несогласованный с Украиной» визит в Крым российского лидера Владимира Путина.
23 декабря Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал запуск поездов по мосту историческим событием.
«Крыминформ» также сообщал о выпуске специальной марки 50-рублёвого номинала по случаю запуску ж/д сообщения по Крымскому мосту.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.