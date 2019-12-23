На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев расценивает открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту как нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, заявили в украинском «представительстве президента в Крыму».

«Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Россией территорией Украины — Автономной Республикой Крым и городом Севастополь», — говорится в сообщении.

В Киеве считают, что запуск поездов по мосту нарушает нормы и принципы международного права.

Там также осудили «несогласованный с Украиной» визит в Крым российского лидера Владимира Путина.

23 декабря Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал запуск поездов по мосту историческим событием.

«Крыминформ» также сообщал о выпуске специальной марки 50-рублёвого номинала по случаю запуску ж/д сообщения по Крымскому мосту.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.