В России выпустили марку к открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Специальную марку, посвящённую запуску железнодорожного движения по Крымскому мосту, выпустили в России, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт издательства «Марка».

«На почтовой марке изображена панорама Крымского моста и помещён текст надпечатки: «Санкт-Петербург — Севастополь. Москва — Симферополь», а также надпечатка нового номинала. Надпечатка на полях марочного листа — текст «Открытие железнодорожного сообщения. Декабрь 2019 года». Марочный лист с надпечаткой реализуется в составе художественной обложки», — сообщили в издательстве.

Марки 50-рублёвого номинала изданы тиражом 27,5 тыс. Гашёную марку можно приобрести за 15 руб.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, зампред Совета министров Георгий Мурадов в беседе с ФАН оценил открытие железнодорожной части Крымского моста.