Аксёнов прокомментировал открытие ж/д части Крымского моста

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
Аксёнов прокомментировал открытие ж/д части Крымского моста
  • © Инфоцентр «Крымский мост»

«Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста — грандиозного проекта... Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества, успех нашего общего дела», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что запуск поездов по мосту в Крым — историческое событие, поскольку железная дорога связывала Крым с материковой территорией России на протяжении 145 лет.

По словам Аксёнова, крымское направление является одним из самых востребованных, а железная дорога придаст новый импульс развитию полуострова.

В понедельник, 23 декабря, состоялась церемония открытия железнодорожной части Крымского моста.

Президент России Владимир Путин проехал на поезде через Керченский пролив, отметив мягкость хода и высокую скорость состава.

Сообщалось, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8), отправившийся с Московского вокзала, пробудет в пути 43 часа 25 минут, в Севастополь он приедет 25 декабря в 9:25 мск.

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