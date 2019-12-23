Ж/д часть Крымского моста готова принять первые поезда
«Железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», — цитирует ТАСС Турсунбекова.
Он уточнил, что получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию.
Турсунбеков также назвал запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту «подарком к Новому году».
Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.