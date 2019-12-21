В Госдуме поддержали заявление экс-премьера Эстонии по ситуации со Sputnik

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление бывшего эстонского премьер-министра Эдгара Сависаара, который осудил давление властей на Sputnik Эстония и угрозы в адрес журналистов агентства.

«Это действительно важное заявление. Любой здравомыслящий голос, особенно со стороны Эстонии, очень ценен в сегодняшней ситуации. Как политик, Сависаар ничего не теряет. В Эстонии много здравомыслящих людей, много русскоязычных. Он демонстрирует, что верен европейским ценностям, которые изначально предполагали защиту демократических норм и принципов, среди которых есть и свобода деятельности журналистского сообщества», — сказал депутат.

Новиков также отметил, что поступок бывшего эстонского премьер-министра «можно оценить по достоинству, потому что и у других есть возможность делать подобные заявления, но они ей не пользуются, стараясь вписать свой голос в общий антироссийский хор».

Ранее Сависаар осудил давление властей на Sputnik Эстония и угрозы в адрес журналистов агентства, напомнив, что СМИ должны при любых обстоятельствах оставаться свободными.