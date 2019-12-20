В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины о словах Путина

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT реакцию замглавы МИД Украины Василия Боднара на слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

Бальбек подчеркнул, что в Киеве в принципе «крайне агрессивно» реагируют на любые заявления или предложения России.

«Я бы даже сказал, болезненно. И неважно, касается это истории или сегодняшних реалий. Эта деструктивная позиция украинского МИД и в целом руководства страны мешает начать переговорные процессы, которые могли бы улучшить отношения между нашими странами и, без сомнения, принести пользу обеим сторонам, особенно в экономическом вопросе», — пояснил парламентарий.

Ранее Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова Путина об исконно русских землях.

Он указал, что «в своё время Москва была подчинена Киеву», а также призвал говорить «о корнях, а не о последствиях».

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин сказал о решении Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые, по словам президента, «к Украине вообще никогда не имели никакого отношения».