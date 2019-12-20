В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

«Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал, когда в своё время Москва была подчинена Киеву. Поэтому давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — цитирует ТСН дипломата.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин сказал о решении Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые, по словам президента, «к Украине вообще никогда не имели никакого отношения».

Он также отметил, что всё Причерноморье, западные российские земли были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата».

Путин в ходе пресс-конференции также прокомментировал возможность захоронения тела Ленина, указав, что «это не нужно трогать», пока есть очень много людей, которые связывают с этим свою жизнь и судьбу, определённые достижения советских лет.