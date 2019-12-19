Путин высказался на тему захоронения тела Ленина

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.

«На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть — а у нас есть — очень много людей, которые связывают с этим свою жизнь, свою судьбу, связывают с этим определённые достижения прошлого советских лет», — сказал российский лидер.

По его словам, надо идти вперёд и активно развиваться.

Он также отметил, что считает Ленина скорее не госдеятелем, а революционером. По его мнению, предложенная им модель государства создала «болевые точки», которые существуют до сих пор.

В 2016 году Путин, высказываясь на данную тему, призвал воздержаться от шагов, разделяющих общество.

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