Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

Украинский журнал «Фокус» назвал президента страны Владимира Зеленского самым влиятельным украинцем. На втором месте в рейтинге оказался глава офиса украинского лидера Андрей Богдан, на третьем — бизнесмен Ринат Ахметов.

РИА Новости

По информации издания, вершину рейтинга составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры государственных компаний. Уточняется, что 61% попавших в рейтинг людей являются политиками. В топ-5 попали предприниматель Игорь Коломойский (4-е место), а также премьер-министр Украины Алексей Гончарук (5-е место). Далее следуют генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков. Бывший президент Украины Пётр Порошенко занял 18-е место рейтинга. Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга Зеленского до 62%.