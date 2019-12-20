Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

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Украинский журнал «Фокус» назвал президента страны Владимира Зеленского самым влиятельным украинцем. На втором месте в рейтинге оказался глава офиса украинского лидера Андрей Богдан, на третьем — бизнесмен Ринат Ахметов.
Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев
  • РИА Новости

По информации издания, вершину рейтинга составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры государственных компаний.

Уточняется, что 61% попавших в рейтинг людей являются политиками. В топ-5 попали предприниматель Игорь Коломойский (4-е место), а также премьер-министр Украины Алексей Гончарук (5-е место).

Далее следуют генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко занял 18-е место рейтинга.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга Зеленского до 62%.

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