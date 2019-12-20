Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев
- РИА Новости
По информации издания, вершину рейтинга составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры государственных компаний.
Уточняется, что 61% попавших в рейтинг людей являются политиками. В топ-5 попали предприниматель Игорь Коломойский (4-е место), а также премьер-министр Украины Алексей Гончарук (5-е место).
Далее следуют генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко занял 18-е место рейтинга.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга Зеленского до 62%.