В Moody's улучшили прогноз рейтинга правительства Украины
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на своей странице в Facebook.
«Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне «Caa1», — указывается в заявлении.
Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире, комментируя изменение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S & P) долгосрочного рейтинга страны.