Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире, комментируя изменение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S & P) долгосрочного рейтинга страны.
Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

«Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S & P повысило долгосрочные рейтинги Украины с «B-» до «B», — написал Гончарук.

По его словам, данное изменение означает для Украины «дешёвые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов».

«Страна меняется. Всё будет хорошо. Не переключайтесь», — заключил он.

Ранее Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.

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