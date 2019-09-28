Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
«Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S & P повысило долгосрочные рейтинги Украины с «B-» до «B», — написал Гончарук.
По его словам, данное изменение означает для Украины «дешёвые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов».
«Страна меняется. Всё будет хорошо. Не переключайтесь», — заключил он.
Ранее Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.