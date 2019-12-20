В Раде сообщили о сроке рассмотрения правок проекта о продаже земли

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что правки законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли могут рассматриваться аграрным комитетом до февраля 2020 года.

«Комитет должен заседать 10—12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Если оптимистично сейчас, это где-то в феврале», — цитирует телеканал «Прямой» Арахамию.

По его словам, всего получено 2,5 тыс. правок.

Он уточнил, что на данный момент комитетом рассмотрено 208 правок.

Ранее заседание комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике было прервано после потасовки между двумя депутатами фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуги народа».