Депутаты Рады устроили потасовку на заседании по закону о рынке земли

Заседание комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике было прервано после потасовки между двумя депутатами фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуги народа», сообщает Укринформ.

Депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить крайний срок рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли до вечера 19 декабря, однако эту инициативу не поддержали при голосовании.

После этого члены «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» с криками «позор» потребовали завершить заседание комитета.

Затем произошёл конфликт между депутатом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильёй Кивой и членом «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем.

В итоге было принято решение сначала приостановить заседание, а впоследствии досрочно закрыть его.

Ранее депутаты Рады устроили драку после заседания аграрного комитета по законопроекту об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.