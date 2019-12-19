ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

Рада одобрила законопроект об ответственности за «кнопкодавство»

Короткая ссылка
Депутаты Верховной рады приняли законопроект о введении уголовной ответственности за «кнопкодавство»: голосование от лица другого в парламенте.
Рада одобрила законопроект об ответственности за «кнопкодавство»
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «112 Украина», за неличное голосование в Раде предусматривается штраф на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. гривен. В украинском парламенте намерены обеспечить видеофиксацию голосования депутатов.

Уточняется, что за документ проголосовал 261 депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить