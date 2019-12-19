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Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину

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Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
  • © vorovaiki.ru

«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы «Воровайки». Сообщаем, что в настоящее время действует запрет на въезд участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надыктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — приводит РИА Новости сообщение Службы безопасности Украины.

Группа собиралась с концертами на Украину в феврале 2020 года. Возмущение в украинских социальных сетях вызвала песня «Хохлы», в которой поётся: «Если будет надо, заберём Одессу». Афиши с анонсами концертов группы были сняты. Депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» написали обращение в СБУ с требованием запретить въезд на Украину «Воровайкам».

Ранее сербский и российский киноактёр Милош Бикович заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины.

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