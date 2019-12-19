Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу охарактеризовать украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что считает это некорректным.

«Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю», — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

По его словам, «когда люди попадают на такие места, значит, что они всё-таки прошли какой-то серьёзный отбор, люди незаурядные как минимум».

В июне Путин в ходе прямой линии назвал Владимира Зеленского талантливым человеком и вспомнил его выступления в КВН. Он также сказал, что считает Зеленского хорошим актёром.

RT ведёт прямую трансляцию.