ДНР поднимет тему пропавших без вести на переговорах в Минске

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Дарья Морозова заявила, что на переговорах в Минске будет поднят вопрос выработки механизма поиска пропавших без вести в результате конфликта в Донбассе.

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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. «Участниками будет обсуждаться обеспечение безопасности удерживаемых лиц. Отдельной темой переговоров станет выработка более совершенного механизма поиска лиц, пропавших без вести», — отметила она. Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.