ДНР поднимет тему пропавших без вести на переговорах в Минске
- © официальный сайт ДНР
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Участниками будет обсуждаться обеспечение безопасности удерживаемых лиц. Отдельной темой переговоров станет выработка более совершенного механизма поиска лиц, пропавших без вести», — отметила она.
Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.