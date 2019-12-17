Украина готовит новые санкции против России

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Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России. Соответствующее распоряжение от 27 ноября появилось на сайте кабинета министров.
Украина готовит новые санкции против России
  • РИА Новости

Из документа следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.

Планируется, что трёхлетние санкции будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

4 декабря украинский кабмин продлил действие пошлин на российские товары до конца 2020 года. Правительство России пообещало зеркальный ответ.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к тому, что в какой-то момент антироссийские санкции перестанут продлевать.

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