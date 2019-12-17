Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России. Соответствующее распоряжение от 27 ноября появилось на сайте кабинета министров.

Из документа следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.

Планируется, что трёхлетние санкции будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

4 декабря украинский кабмин продлил действие пошлин на российские товары до конца 2020 года. Правительство России пообещало зеркальный ответ.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к тому, что в какой-то момент антироссийские санкции перестанут продлевать.