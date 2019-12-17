Украина готовит новые санкции против России
- РИА Новости
Из документа следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.
Планируется, что трёхлетние санкции будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.
4 декабря украинский кабмин продлил действие пошлин на российские товары до конца 2020 года. Правительство России пообещало зеркальный ответ.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к тому, что в какой-то момент антироссийские санкции перестанут продлевать.