На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России

Кабинет министров Украины продлил действие пошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий в своём Facebook.

В середине мая правительство Украины решило ввести специальные пошлины на российские товары.

В Кремле прокомментировал решение Киева расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины, в качестве ответной меры на действия Москвы.