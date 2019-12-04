На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России
- РИА Новости
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий в своём Facebook.
В середине мая правительство Украины решило ввести специальные пошлины на российские товары.
В Кремле прокомментировал решение Киева расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины, в качестве ответной меры на действия Москвы.