На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России

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Кабинет министров Украины продлил действие пошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России
  • РИА Новости

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий в своём Facebook.

В середине мая правительство Украины решило ввести специальные пошлины на российские товары. 

В Кремле прокомментировал решение Киева расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины, в качестве ответной меры на действия Москвы.

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