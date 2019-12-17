Джабаров оценил слова депутата Рады о переплате Киевом за реверс газа

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача о том, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

«Депутат сказал правду, именно то, что на Украине и так все знали, но предпочитали молчать, придумывая различные несуразные схемы. Понятно, что другого газа, кроме российского, там никогда не было. И именно он через Словакию возвращался на Украину», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Россия предложила украинской стороне газ «на 20—25% дешевле без всякого реверса».

«Они же придумывают какие-то схемы. Если в «Нафтогазе» этим занимаются из вредности, пожалуйста, пусть продолжают вредничать за счёт обнищания собственного народа. Если же разум у них возобладает, мы будем рады возобновить сотрудничество на взаимовыгодных условиях», — заключил он.

Ранее Деркач заявил, что Украина за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Он отметил, что в «Нафтогазе» заявляют о приобретении «европейского газа», но на самом деле это российский газ, который возвращается на Украину после пересечения западной госграницы страны.