В ДНР заявили о продолжении Зеленским политики Порошенко в Донбассе
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Как передаёт РИА Новости, Пушилин заявил, что с приходом новых властей на Украине для жителей Донбасса ничего не изменилось.
«Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью реинтегрировать обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой», — сказал он.
Ранее Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции. При этом он призвал Киев согласовывать все поправки в этот закон с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.