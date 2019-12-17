В ДНР заявили о продолжении Зеленским политики Порошенко в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко относительно конфликта в Донбассе.
В ДНР заявили о продолжении Зеленским политики Порошенко в Донбассе
  • © Zygimantas gedvila via www.imago-images.de
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Как передаёт РИА Новости, Пушилин заявил, что с приходом новых властей на Украине для жителей Донбасса ничего не изменилось. 

«Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью реинтегрировать обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции. При этом он призвал Киев согласовывать все поправки в этот закон с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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