В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

Офис президента Украины Владимира Зеленского за неделю так и не разместил на сайте корректную версию итогового коммюнике саммита «нормандской четвёрки», заявила министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Вместо того чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента Украины текст, переведённый ими же с украинского на английский», — приводит её слова Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что в итоге на электронном ресурсе представлен некачественный и искажённый перевод.

«Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности», — сказала Никонорова, призвав Киев опубликовать верную версию текста.

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже. В частности, выяснилось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».

В Кремле заявили, что это не так важно, поскольку есть референтный текст на английском.

Позднее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников объяснил исправления сложностями перевода.