В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

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Офис президента Украины Владимира Зеленского за неделю так и не разместил на сайте корректную версию итогового коммюнике саммита «нормандской четвёрки», заявила министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.
В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
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«Вместо того чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента Украины текст, переведённый ими же с украинского на английский», — приводит её слова Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что в итоге на электронном ресурсе представлен некачественный и искажённый перевод.

«Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности», — сказала Никонорова, призвав Киев опубликовать верную версию текста. 

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже. В частности, выяснилось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».

В Кремле заявили, что это не так важно, поскольку есть референтный текст на английском.

Позднее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников объяснил исправления сложностями перевода.

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