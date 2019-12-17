В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
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«Вместо того чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента Украины текст, переведённый ими же с украинского на английский», — приводит её слова Донецкое агентство новостей.
Она отметила, что в итоге на электронном ресурсе представлен некачественный и искажённый перевод.
«Мы не знаем, было ли это осуществлено в целях осознанной фальсификации или же из-за вопиющей некомпетентности», — сказала Никонорова, призвав Киев опубликовать верную версию текста.
11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже. В частности, выяснилось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».
В Кремле заявили, что это не так важно, поскольку есть референтный текст на английском.
Позднее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников объяснил исправления сложностями перевода.