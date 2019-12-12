В Киеве объяснили исправление текста коммюнике нормандского саммита

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Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников объяснил в эфире «Громадське» «сложностями перевода» исправление офисом президента текста коммюнике саммита в нормандском формате.
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике нормандского саммита
  • РИА Новости

По его словам, это «надуманная, раздутая история из ничего».

«Что на самом деле происходило? Это коммюнике отрабатывалось, представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырёх ведомств, дошлифовывают слова, но идёт общение на русском, немецком, французском и украинском языках, а текст получается на английском», — пояснил Резников.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин раскритиковал опубликованный Украиной вариант коммюнике саммита в Париже.

Отмечалось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».

Также заявление Пушилина прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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