В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал опубликованный офисом президента Украины текст коммюнике по итогам нормандского саммита.

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Но при этом, по словам главы ДНР, изменения были сделаны «только в украиноязычной и русскоязычной версиях сайта», а в англоязычной версии «до сих пор содержится именно сфальсифицированный текст».

Пушилин подчеркнул, что такая фальсификация является недопустимой.

«Потому ещё раз объясняем Киеву, что, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита», — добавил он.

Как уточняет агентство, Пушилин ранее раскритиковал опубликованный Киевом вариант коммюнике саммита в Париже.

Отмечалось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».

По словам Пушилина, тем самым сузили понятие особого статуса региона до одного закона, исключив необходимость вносить поправки в Конституцию, что прописано в Минских соглашениях.

Ранее ЕС назвал прошедший нормандский саммит в Париже «окном возможностей» для выполнения Минских соглашений, а также призывом к быстрому и тщательному выполнению согласованных лидерами стран «нормандской четвёрки» мер.

Саммит прошёл 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.