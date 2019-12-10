ЕС назвал саммит в Париже «окном возможностей» для Минских соглашений

Короткая ссылка
ЕС назвал прошедший нормандский саммит в Париже «окном возможностей» для выполнения Минских соглашений, а также призывом к быстрому и тщательному выполнению согласованных лидерами стран «нормандской четвёрки» мер.
ЕС назвал саммит в Париже «окном возможностей» для Минских соглашений
  • Reuters

«Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации минских договорённостей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что данные факторы «остаются ключом к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, что будет способствовать существенному улучшению отношений между ЕС и Россией».

Также в ЕС отметили конструктивный подход Украины и заявили об ожиданиях использования Россией своего влияния при реализации Минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности лидеров стран «нормандской четвёрки» к компромиссам по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и предупредил о возможном хаосе в случае отхода от «Минска-2».

Саммит «нормандской четвёрки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить