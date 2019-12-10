ЕС назвал саммит в Париже «окном возможностей» для Минских соглашений
- Reuters
«Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации минских договорённостей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Сообщается, что данные факторы «остаются ключом к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, что будет способствовать существенному улучшению отношений между ЕС и Россией».
Также в ЕС отметили конструктивный подход Украины и заявили об ожиданиях использования Россией своего влияния при реализации Минских соглашений.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности лидеров стран «нормандской четвёрки» к компромиссам по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и предупредил о возможном хаосе в случае отхода от «Минска-2».
Саммит «нормандской четвёрки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.
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