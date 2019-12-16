Фигурантка дела об убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием

Одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году Юлия Кузьменко заявила, что считает материалы против неё сфальсифицированными, а также выразила готовность к сотрудничеству со следствием.

Соответствующее заявление Кузьменко опубликовано на странице её адвоката Влада Добоша в Facebook.

«Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям», — заявила она.

По её словам, ей «бояться нечего», так как она «не совершала это страшное преступление». При этом Кузьменко выразила уверенность, что «общество не даст бесконечно фальсифицировать дело» против неё.

14 декабря Печерский суд Киева арестовал детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства Шеремета.

12 декабря глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.