В Киеве исключили возможность участия ДНР и ЛНР в нормандском формате

Киев отвергает любые попытки привлечь к участию в нормандских переговорах самопровозглашённые народные республики Донбасса, заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками на временно оккупированных территориях Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под «посредничество», никоим образом не способствуют достижению мира, а, наоборот, вредны», — приводит «Укринформ» её комментарий в связи с состоявшейся в Минске встречей депутата бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В украинском МИД также отметили, что правительство Германии поддерживает позицию Киева о невозможности контактов с ДНР и ЛНР.

Ранее Оэмэ предложил привлечь к участию в нормандских переговорах ДНР и ЛНР.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал прямой диалог между Киевом и Донбассом главным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине.