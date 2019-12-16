В Киеве исключили возможность участия ДНР и ЛНР в нормандском формате

Короткая ссылка
Киев отвергает любые попытки привлечь к участию в нормандских переговорах самопровозглашённые народные республики Донбасса, заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.
В Киеве исключили возможность участия ДНР и ЛНР в нормандском формате
  • Reuters

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками на временно оккупированных территориях Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под «посредничество», никоим образом не способствуют достижению мира, а, наоборот, вредны», — приводит «Укринформ» её комментарий в связи с состоявшейся в Минске встречей депутата бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В украинском МИД также отметили, что правительство Германии поддерживает позицию Киева о невозможности контактов с ДНР и ЛНР.

Ранее Оэмэ предложил привлечь к участию в нормандских переговорах ДНР и ЛНР.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал прямой диалог между Киевом и Донбассом главным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить