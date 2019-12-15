Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал после встречи в Минске с представителями ЛНР и ДНР.

«В переговорах в формате «нормандской четвёрки» — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник — это отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — считает немецкий политик.

По словам Оэмэ, он выступил в Совете Европы с инициативой «наладить и продвинуть переговоры» с республиками Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно доминировать на политической арене Украины.