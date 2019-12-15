В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
- РИА Новости
«Это очень здравое и правильное предложение. От слов о том, что конфликт в Донбассе необходимо прекращать, надо переходить к множеству конкретных дел. Собственно, недавний саммит в нормандском формате и является таким делом. Один из главных шагов, который позволит продвинуть ситуацию на Украине в сторону мира, — прямой диалог между Киевом и Донбассом», — сказал сенатор.
Ранее Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.