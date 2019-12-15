В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
  • РИА Новости

«Это очень здравое и правильное предложение. От слов о том, что конфликт в Донбассе необходимо прекращать, надо переходить к множеству конкретных дел. Собственно, недавний саммит в нормандском формате и является таким делом. Один из главных шагов, который позволит продвинуть ситуацию на Украине в сторону мира, — прямой диалог между Киевом и Донбассом», — сказал сенатор.

Ранее Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.

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