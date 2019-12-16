Жена Порошенко покинула свой пост в Украинском культурном фонде

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Марина Порошенко, являющаяся женой экс-президента Украины Петра Порошенко, покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ).
Жена Порошенко покинула свой пост в Украинском культурном фонде
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на её видеобращение, а также письменное заявление об отставке.

«Несколько дней назад от министра культуры, молодёжи и спорта Украины на наблюдательном совете Украинского культурного фонда поступило «предложение» досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали», — указывается в обращении.

По словам Порошенко, её отставки хотят в связи с тем, что она является женой бывшего украинского президента. 

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу её более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины. Никто — ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть её не сможет», — добавила она.

Ранее сообщалось, что власти Украины увеличат финансирование Украинского культурного фонда.

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