Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Об этом он сказал в интервью изданию «Зеркало недели».
По словам чиновника, данные средства предназначены для финансирования проектов, не связанных с кино.
«Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 млн гривен, на 2020-й это будет 500 млн», — сказал Бородянский.
Вместе с этим он положительно оценил работу Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета УКФ.
«Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года... Эта организация справедливо считается в обществе очень качественным учреждением», — добавил он.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.