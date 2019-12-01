Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко

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Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что власти страны увеличат финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он сказал в интервью изданию «Зеркало недели».

По словам чиновника, данные средства предназначены для финансирования проектов, не связанных с кино.

«Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 млн гривен, на 2020-й это будет 500 млн», — сказал Бородянский.

Вместе с этим он положительно оценил работу Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета УКФ.

«Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года... Эта организация справедливо считается в обществе очень качественным учреждением», — добавил он.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.

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