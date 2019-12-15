В ЛНР ожидают от Украины «добросовестного» участия в переговорах

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Министр иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего выразил надежду на «добросовестное» участие украинской стороны в переговорах после саммита в нормандском формате в Париже.
В ЛНР ожидают от Украины «добросовестного» участия в переговорах
  • Reuters

«К сожалению, Украина до сих пор в вопросах того же обмена саботировала этот процесс, пыталась затягивать обсуждение, не предоставляла информацию и так далее. И хочется надеяться, что после саммита они прекратят такое деструктивное поведение и перейдут к добросовестному участию в переговорах», — цитирует ТАСС Дейнего.

Он также отметил важность того, что от украинского лидера Владимира Зеленского «прозвучала поддержка в реализации Минских соглашений».

Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.

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