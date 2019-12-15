В ЛНР ожидают от Украины «добросовестного» участия в переговорах
- Reuters
«К сожалению, Украина до сих пор в вопросах того же обмена саботировала этот процесс, пыталась затягивать обсуждение, не предоставляла информацию и так далее. И хочется надеяться, что после саммита они прекратят такое деструктивное поведение и перейдут к добросовестному участию в переговорах», — цитирует ТАСС Дейнего.
Он также отметил важность того, что от украинского лидера Владимира Зеленского «прозвучала поддержка в реализации Минских соглашений».
Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.