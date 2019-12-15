В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника ВСУ

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В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

«Нашими наблюдателями в районе населённого пункта Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады БПЛА, который двигался в направлении жилых кварталов посёлка шахты «Трудовская», но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлёте к рубежам республики», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Ранее в ДНР заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.

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