В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника ВСУ
- РИА Новости
«Нашими наблюдателями в районе населённого пункта Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады БПЛА, который двигался в направлении жилых кварталов посёлка шахты «Трудовская», но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлёте к рубежам республики», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Ранее в ДНР заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.
Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.