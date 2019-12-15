В Кремле назвали Зеленского представителем нового поколения политиков

Украинский лидер Владимир Зеленский представляет новое поколение европейских политиков, активно набирающееся административного опыта и стремящееся к решению актуальных внутренних проблем, заявили в Кремле.

«Президент Украины — это, конечно, новое поколение политиков, поколение, которое в различных формах сейчас встречается в разных странах Европы, поколение, которое ещё только набирается политического опыта», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он также отметил, что такие политики пытаются быстро освоить все основы «хитросплетений дипломатии» и «жадно впитать» то, что происходит внутри страны, в том числе «в самых горячих точках».

Кроме того, по мнению Пескова, отличительной чертой этих политиков является желание решить самые сложные внутриполитические задачи.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил о «тяжёлом наследии», которое досталось Зеленскому от предшественников.

При этом российский лидер отметил, что Зеленский не похож на украинского националиста.