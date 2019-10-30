Путин: Зеленский не похож на украинского националиста

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Президент России Владимир Путин, комментируя разговор украинского президента Владимира Зеленского с националистами в населённом пункте Золотое, заявил, что сам Зеленский не похож на них.
Путин: Зеленский не похож на украинского националиста
  • РИА Новости

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — ответил Путин на вопрос RT на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам визита в Будапешт.

Путин отметил, что считает «не таким уж сложным» вопрос разведения сил в Донбассе, и добавил, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации.

«Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет, я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации в Донбассе», — сказал Путин.

Он добавил, что готов к встречам в нормандском формате, однако такие саммиты должны быть тщательно подготовлены.

Ранее в Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое.

RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам встречи.

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