Путин: Зеленский не похож на украинского националиста

Президент России Владимир Путин, комментируя разговор украинского президента Владимира Зеленского с националистами в населённом пункте Золотое, заявил, что сам Зеленский не похож на них.

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — ответил Путин на вопрос RT на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам визита в Будапешт.

Путин отметил, что считает «не таким уж сложным» вопрос разведения сил в Донбассе, и добавил, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации.

«Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет, я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации в Донбассе», — сказал Путин.

Он добавил, что готов к встречам в нормандском формате, однако такие саммиты должны быть тщательно подготовлены.

Ранее в Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое.

RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам встречи.